Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yaz ayları ile birlikte başlayan haşere sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor. Odunpazarı Belediyesi, ilçenin tamamında donanımlı personel ve araç gereçleri ile sivrisinek, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıyor. Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün mahallelerde sivrisinek, karasinek, zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını uzman biosidal ürün uygulayıcı eğitimi almış beş ekiple haftada iki kez gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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