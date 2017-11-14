Odunpazarı'nda Ebru Kursu

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK), kadınlara ebru sanatının incelikleri konusunda eğitimler veriliyor.



Osmanlı'da usta-çırak usulü ile öğrenilen ebru sanatı, uzman eğitimcilerle OMEK kursları bünyesinde kursiyerlere öğretiliyor. Kursiyerler, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine özel boyalar damlatılarak yapılan derslerde hünerlerini gösteriyor. Fırça ve kullanılan boyalarla, önce uygulama tekniklerine teorik olarak öğrenen kursiyerler, usta öğreticiler tarafından ebrunun inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.



Bu kurslar kapsamında eğitimleri devam eden ebru sanatı kursiyerleri her geçen gün alanlarında daha da profesyonelleşerek, modern çalışma ortamlarında gerçekleştirdikleri uygulamalarla su da tarihi yaşatıyorlar.



"Meslek sahibi oluyoruz"



Aldıkları kurslarla meslek sahibi olduklarını söyleyen kadınlar, Odunpazarı Belediyesi sayesinde ev ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti. Kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR