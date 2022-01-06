Odunpazarı'nda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - İlçede bulunan okul, cami, kamu binası, aile sağlığı merkezi ve kreşlerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) onayladığı dezenfektanlarla detaylı olarak ilaçlıyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından koronavirüse bağlı salgın hastalıkla mücadele kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları aralıksız devam etmektedir. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü son bir yılda, 1102 okul, 2064 cami, 1967 kamu binası, 1680 sağlık ocağı, 729 kreş, 3586 araç, 5237 hane ve Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı birimlerde2560 kez dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) onayladığı dezenfektanlarla detaylı olarak ilaçlıyor.

Odunpazarı genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının program dâhilinde devam ettiğini vurgulayan yetkililer, dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmalarını sürdüreceklerini belirten yetkililer, kişisel hijyen ile maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet