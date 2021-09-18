Odunpazarı'nda bir mahalle 'açık hava' çöplüğüne döndü

Yabancı uyruklu şahıslar araziye; küvet, ayakkabı, kıyafet, evsel atık, alkollü içecek şişeleri ve moloz döküyor

Mahalleli çöplerden bıktı, belediyenin şikayetlere kulak asmadığını iddia etti

Hasan Vural:

"Belediye ve zabıtanın dediği tek şey: 'İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz' oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'ndeki boş araziye duyarsızca atılan; ev eşyaları, çöpler ve molozlar bulundukları alanı adeta açık hava çöplüğüne çevirdi. Belediyeye durumu şikayet ettiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini öne süren mahalle sakinleri, pislikten bezdiklerini dile getirdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Nasip Sokak yakınlarında bulunan boş arazi adeta açık hava çöplüğüne döndü. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre civarda yaşayan bazı yabancı uyruklu şahıslar belirli aralıklarla araziye; küvet, ayakkabı, kıyafet, evsel atık, alkollü içecek şişeleri ve moloz döküyor. Vatandaşlar, bazı şahısların plastik atıkları bu alanda yaktığını söyledi. Ayrıca alana atılan kırık mezar taşları da dikkat çekti. Mahalle sakinlerinden Hasan Vural ve C.Ö., defalarca şikayette bulunmalarına ve bölgenin Odunpazarı Belediyesi sorumluluk alanında olmasına rağmen kimsenin durumla ilgilenmediğini ileri sürdü. Çöplüğe dönen arazinin mahalle sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar yetkililere sitem etti. Drone ile havadan görüntülenen pislik, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

"Şikayetlerimizi zabıta önemsemiyor"

Arazinin yaklaşık 6 aydır çöplerden geçilmediğini vurgulayan C.Ö., "Buraya gelerek koltukları yakıyorlar, çöpleri bırakıyorlar. Çöplük gibi oldu. Biz onları kovalamaktan bıktık. 6 aydır burası bu halde. Şikayetlerimizi zabıta önemsemiyor. Geçen yine ateş yakmışlardı. Çağırdım sadece ama itfaiyeyi gönderdiler. Zabıta gelip kontrol etse hiçbir şey olmaz. Her taraf çöplük oldu. Belediyenin ve zabıtanın işi burayı temizlemek" ifadelerini kullandı.

"Belediye ve zabıtanın dediği tek şey: 'İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz' oluyor"

Yabancı uyruklu şahısların sürekli atık yaktıklarını ve belediyenin konuyla ilgilenmediğini öne süren Hasan Vural ise, "Buraya gelip molozları döküyorlar. Burada Suriyeliler malzemeleri getirip yakıyorlar. Fotoğraflarını çekip belediye ve zabıtaya gönderdik ama gelen olmadı. Dedikleri tek şey 'ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz' oluyor. Birazdan gelip tekrar yakarlar. Yatakları yakarak içinden demirlerini alıyorlar" dedi.