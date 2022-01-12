Odunpazarı'nda atık yönetiminde yeni dönem

Odunpazarı Belediye Meclisinin 2021 yılının Aralık ayında aldığı kararla, yeni yapılan tüm bina ve yerleşkelere evsel katı atıklarını kapalı bir konteynerde biriktirme zorunluluğu getirildi.Bu sistem ile tüm yerleşkelerin atık stok alanı bulundurması zorunlu oldu. Uygulama ile, yapı sahipleri kedilerine ait biriktirme ekipmanları ile atıklarını yerin altında muhafaza edecek. Bu şekilde de görüntü ve çevre kirliğinin önüne geçilecek.

Konteyner sayısı ve niteliği bina ve yerleşkelerin bağımsız bölüm sayısına bağlı olarak tespit ediliyor. Uygun yerin bulunması halinde ise konteyner, bina parseli içerisinde bulundurulabiliyor. Bina ve yerleşkelere yerleştirilen konteynerler, yer altı- yer üstüne yerleştirilebilir özellikte. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de modern atık toplama araçlarıyla bina ya da yerleşke içerisine girmeden vinçli sistemle bu konteynerleri boşaltıyor. Böylece hem zamandan hem de personelden kazanç sağlayan Odunpazarı Belediyesi, belediye kaynaklarını da daha verimli bir biçimde kullanıyor.

Odunpazarı Belediyesi, bu sistemle Odunpazarı'na yakışmayan gelişi güzel atılmış çöp poşetlerinin yarattığı görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş olacak.

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