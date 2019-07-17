Odunpazarı'nda "akşamlar birlikte güzel"

19 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği düzenlemeye hazırlanan Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde konserden, film gösterimine birçok etkinliğe imza atacak.

19 Temmuz Cuma günü başlayacak olan "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliğinin ilk adresi Yenikent Mahallesi'ndeki Seramik Park olacak. Etkinlik kapsamında Crew 2'6 Müzik Grubu konser verecek. Crew 2'6 Konseri saat 19.30'da başlayacak. "Akşamlar Birlikte Güzel",21 Temmuz Pazar Günü YKSM Müzik Topluluğunun Konseri ile Emek Mahallesi Ertaş Caddesi muhtarlık yanında devam edecek. YKSM Müzik Topluluğu, 20.00'de dinleyicileri ile buluşacak.

"Akşamlar Birlikte Güzel", 26 Temmuz Cuma Günü 75. Yıl Mahallesi'nde (Sultandere) bulunan Selami Vardar Halk Merkezi ve Parkı'nda saat 20.00'de YKSM Müzik Topluluğu Konseri ile devam edecek. "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinlikleri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi Günü saat 21.00'de Seramik Park'ta Cenaze İşleri adlı filmin gösterimi, 30 Temmuz Salı Günü 18.00'de ise Hamamyolu Caddesi'nde dans gösterisi yapılacak. "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, 2 Ağustos Cuma Günü Seramik Park'ta saat 19.30'da gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu ve Pop konseri ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler