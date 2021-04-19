Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne

Hazırlıkları devam eden Gündoğdu Halk Merkezi'ni gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları yerinde inceledi.

Odunpazarı Beledi Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu güne kadar 13 farklı mahallede 14 halk merkezi açan Odunpazarı Belediyesi, 15'inci Halk Merkezini Gündoğdu Mahallesi'nde açmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN KURT ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Halk merkezi hazırlıklarını yerinde görmek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları devam eden Gündoğdu Halk Merkezini gezdi. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı. Gündoğdu Halk Merkezi'nin çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılacağını belirten Başkan Kurt, yerel seçimler öncesinde hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler