Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak

Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, 15'inci Halk Merkezi'ni Gündoğdu Mahallesi'ne açacak.

Odunpazarı Belediyesi, 15'inci Halk Merkezi'ni Gündoğdu Mahallesi'ne açacak. Hazırlıkları devam eden Gündoğdu Halk Merkezi'ni gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları yerinde inceledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 13 farklı mahallede 14 halk merkezi açan Odunpazarı Belediyesi, 15'inci Halk Merkezini Gündoğdu Mahallesi'nde açmaya hazırlanıyor.

Halk merkezi hazırlıklarını yerinde görmek için Gündoğdu Mahallesi'ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları devam eden Gündoğdu Halk Merkezini gezdi. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı. Gündoğdu Halk Merkezi'nin çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılacağını belirten Başkan Kurt, yerel seçimler öncesinde hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Odunpazarı'nda 15'inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:52:24. #1.16#

title