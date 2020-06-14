Odunpazarı'na sosyal mesafeli bank Odunpazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde sosyal mesafe gözetilerek hazırlanan banklar, sadece iki kişinin oturabileceği şekilde tasarlandı. İlk olarak Emek Mahallesi'nde bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yerleştiren banklarla ilgili olarak yetkililer, sosyal mesafeye uygun bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptıklarını ifade etti. Normalleşme süreci adım adım uygulanırken, tehlike henüz geçmediği için tedbiri elden bırakamamak gerektiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşların sokağa çıktıklarında maskelerini takmayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşların kişisel hijyenlerine dikkat etmelerinin önemini bir kez daha hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA