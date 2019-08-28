Odunpazarı'na 'Seramik Müzesi'

28.08.2019 14:25

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına katılan Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, kendilerine ait Zeydan Konağını 'Seramik Müzesi' olarak Odunpazarı Belediyesi'ne armağan etmek istediğini söyledi.



Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına katılan ETB Başkanı Ömer Zeydan, sanatçıların çalıştay boyunca ürettiği eserlerden çok etkilendi. Sertifika töreninde çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılara sertifikalarını takdim eden Zeydan, çalıştaya katıldıkları için bilim insanları ve sanatçılara teşekkür etti. Törende söz alan Zeydan, "Az önce müjdeli bir haber aldım Başkanımdan. Sayın vekilim vasıtası ile de yer var mı diye seramik müzesinin nerede olduğunu sordum. Burada aklımdan geçen bir şeyi hem sizinle hem de Başkanımla paylaşmak istiyorum. Eskişehir Odunpazarı'nda Mumcu Sokak'ta bize ait Zeydan Konağı adı altında, boş eski bir Osmanlı Evi var. Eğer mekan uygun gelirse, Başkanım inceletsin, Eskişehir'de seramik müzesi olarak ben orayı bilabedel, işletilmesi bilabedel olarak seramik müzesine armağan etmek istiyorum" dedi.



Ömer Zeydan'ın bu açıklamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerekli çalışmalara bir an önce başlayacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA