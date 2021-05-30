Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
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Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor

Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek vermeye devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek vermeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser, izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. "Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz" sloganı ile düzenlenen konserler, Youtube'da yorumladığı şarkılarla tanınan, gençlerin sevdiği isim Eda Baba ile devam etti. Konserine söz ve müziği Kaan Arslan'a ait olan "Yangın Yeri" adlı şarkı ile başlayan Eda Baba, ardından sevilen şarkıları seslendirdi. Konserde konuşan Eda Baba, seyircisiz bir konser daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Baba, "Eksikliğiniz her zaman var, ama bir şekilde bir yerlerde buluşacak olmamız mutlu ediyor" diyerek, kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz" sloganı ile müzisyenlere dayanışmak için düzenlenen konserlerin çekimleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek yayına hazırlanan konserler, bir birinden ünlü isimlerle devam edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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