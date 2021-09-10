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Odunpazarı müzelerinde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

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Odunpazarı müzelerinde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

Müzeleri ziyaret etmek isteyen vatandaşların, aşı kartlarını ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını müze görevlilerine göstermesi gerekiyor.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzelerde aşı kartı zorunluluğu getirildi.

Odunpazarı Belediyesi, artan COVİD 19 vakaları sonrasında, önlem amacıyla müzelere girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirdi. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların, 10 Eylül 2021 Cuma gününden (BUGÜN) itibaren aşı kartlarını ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını müze görevlilerine göstermeleri gerekiyor.

Salgınla mücadelede başarılı olmanın ancak tüm vatandaşların duyarlı olması ile mümkün olduğunu hatırlatan yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı tüm müzelerde gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Yetkililer, müzeleri ziyaret etmek isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşların, girişte aşı kartını ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını müze görevlilerine göstermeleri gerektiğini söyledi. Yetkililer, tek doz aşı olmuş vatandaşların da Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden durumlarını göstermeleri halinde müzelere giriş yapabileceğini belirtti.

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Haber: Odunpazarı müzelerinde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı - Haberler
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