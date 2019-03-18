Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor

Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.

Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor

Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.

Kaynak: Dunya.com

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