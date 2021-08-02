Odunpazarı mesire yerlerindeki denetim ve tedbirleri artırdı
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Odunpazarı mesire yerlerindeki denetim ve tedbirleri artırdı

Odunpazarı mesire yerlerindeki denetim ve tedbirleri artırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının ardından, mesire yerlerindeki denetim ve tedbirlerini artırdı.

Eskişehir Şehir (Kent) Ormanı, Kocakır Mesire Yeri, Akpınar Mesire Alanlarında ilave emniyet tedbirleri alan Odunpazarı Belediyesi, bu kapsamda denetimleri de sürdürüyor.

Yoğunluğun yaşandığı Cumartesi ve Pazar gününde Eskişehir Şehir (Kent) Ormanı, Kocakır Mesire Yeri ve Akpınar Mesire Alanında özel ekipler tarafından denetimler yapıldı. Özellikle ateşli mangal yapılan mesire alanlarında kontrol dışı yanmış ve tehlike arz edecek ateş ve kıvılcımlara zamanında müdahale edilerek, olası yangınların önüne geçildi.

MESİRE YERLERİNDE 20.00-09.00 ARASINDA ATEŞ YAKILMASI YASAKLANDI

Ayrıca Eskişehir Valiliği'nin 30.07.2021 gün ve 2 sayılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararı 1-b bendi gereğince; Kocakır Mesire Yeri, Eskişehir Şehir (Kent) Ormanı, Fidanlık Mesire Yeri ve Akpınar Mesire Yeri' nde 02 Ağustos – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında her akşam saat:20.00' den sonra ertesi sabah saat:09.00'a kadar mangal, semaver/ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı. Mesire alanlarında giriş ve çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Kaynak: Bültenler

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