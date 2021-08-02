Odunpazarı Karahüyük'te hasat
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Odunpazarı Karahüyük'te hasat

Odunpazarı Karahüyük'te hasat
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor günler geçiren çiftçilere destek için ektiği tarlalarında hasat çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor. Atıl durumda olan tarıma elverişli arazilerde üreticiler için tohumluk ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ekim yapan Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde bulunan 87 dönümlük arazide yapılan yulaf hasadının ardından Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde de yulaf hasadı yaptı.

Muhtarlıklar ve Ziraat Odalarından alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi üreticilerin tespitinin yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 60 dönümlük yulaf hasadından elde edilen ürünleri en kısa zamanda tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarahayvan yemi olarak ulaştıracaklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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