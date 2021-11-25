Odunpazarı "kadına şiddete dur" dedi - Haberler
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Odunpazarı "kadına şiddete dur" dedi

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Odunpazarı

Odunpazarı Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Emek, Vişnelik ve Ihlamurkent semt pazarlarındaki tezgâhlara "Kadına Şiddete Son, Yalnız Değilsin" yazan tabelalar koydu.

Pazar tezgâhlarına koyulan tabelalar hakkında vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi'nin bu uygulamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, tabelaların konulmasının toplumun aydınlatılması anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Kadına şiddetin önüne geçilmesi için vatandaşların bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenledikleri bu etkinlik nedeni ile vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

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