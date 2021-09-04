Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri" projesi
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri" projesi

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri' projesinin açılış toplantısı gerçekleşti.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri' projesinin açılış toplantısı gerçekleşti.

Dış İşleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri" projesinin açılış toplantısı bir otelde gerçekleşti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan'ın konuşmalarıyla başlayan törende, daha sonra projenin lansmanı yapıldı. Litvanya, Çekya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'deki kurum ve derneklerde desteklenen proje boyunca 15 bilim kafe etkinliği düzenlenecek.

Avrupa'da oldukça yaygın olan 'Bilim Kafeler', toplumun bilgi düzeyini konuların uzmanları aracılığıyla artmayı amaçlayan etkinlikleri içeriyor. Önceden belirlenen bir konu çerçevesinde konunun uzmanı akademik olmayan çay bahçesi, kafe, park gibi bir ortamda halkla buluşuyor. Bu etkinlikler sayesinde pozitif ve sosyal bilimler akademik çevreyle sınırlı kalmaktan kurtulurken katılımcılar; teknoloji, sağlık, iklim değişikliği gibi günlük hayatlarını ilgilendiren konularda uzmanlarla istişare etme fırsatı buluyorlar. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri' projesi
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Yetişkinler İçin Bilim Kafe Etkinlikleri" projesi - Haberler
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