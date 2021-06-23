Odunpazarı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor
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Odunpazarı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

Odunpazarı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, SOBE ile ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü ya da ağır engeli bulunan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde), mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri yaparak ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü ya da ağır engeli bulunan vatandaşlara hizmet sunuyor. Yapılan analizler vasıtasıyla, ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor.

SOBE, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belli aralıklarla periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, tansiyon ve şeker ölçümü, doğru ilaç kullanımının takibi gibi sağlık kontrol hizmetleri sunuyor. Moral motivasyon desteğini de sunan SOBE, herhangi bir maddi kriter aranmaksızın ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilere kendi evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyor.

SOBE'YE NASIL BAŞVURULUR?

15 Ağustos 2014'den beri faaliyetlerini sürdüren SOBE'den yararlanmak isteyen vatandaşların, Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki evrak kayıt birimine dilekçe ile başvurması gerekiyor. Yapılan başvurular Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince

değerlendiriliyor. Ardından da Evde Bakım Hizmetleri Birimi görevlileri başvuru sahiplerine ev ziyaretleri gerçekleştirerek, yerinde durum tespiti yapıyor. Belirlenen kriterlere uygun olan yaşlı ve engelli vatandaşlara en kısa sürede randevu sistemi ile hizmet verilmeye başlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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