Odunpazarı Halk Market ile Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek oldu

Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediye, Halk Market ile de esnaf ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlere ulaşmasını sağladı.

Odunpazarı Belediyesi, darda kalana yardım eli uzatmaya Ramazan Ayı boyunca da devam etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin 'paranın ve kredi kartının geçmediği market' olarak bilinen sosyal belediyecilik hizmeti Halk Market, kurulduğu günden beri binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı. Ramazan Ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdüren Halk Market, tam kapanma günlerinde ise alışveriş günü gelen vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını not aldı, ardından da bu ürünleri vatandaşların kapısına kadar götürdü. Ramazan Ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı.

Halk Market, koronavirüs pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnafa desteğine Ramazan Ayı boyunca da devam etti. Ramazan Ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 700 esnaf faydalandı. Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi de ulaştıran Halk Market, yüzlerce vatandaşın evine erzak kolisi götürdü.

Kaynak: Bültenler