Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Güvercinköy'de kümes sahipleri ile bir araya geldi.
ESKİŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen toplantıya bu hafta da devam edilirken, toplantıda 2022 yılında Eskişehir'de Güvercin Festivali yapılmasına karar verildi.
Güvercinköy Projesi'ni Eskişehir'deki güvercin severleri bir araya getirerek, kötü koşullar altında yürütülen güvercin yetiştiriciliğini daha uygar bir seviyeye taşımak için hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir'de yapılacak olan Güvercin Festivali ile turizme de katkı sağlanabileceğini belirtti.
Güvercinköy'den memnuniyetlerini dile getiren kümes sahipleri, Güvercinköy'ü hayata geçirdiği için başta Başkan Kurt Başta başkan Kurt olmak üzere Odunpazarı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Güvercin Köy'ün alanında Türkiye'de tek olduğunu ifade eden kümes sahipleri, gerçekleştirilecek Güvercin Festivali'nin Eskişehir ve Türkiye'deki güvercinseverler için atılacak önemli bir adım olduğunu belirtti.
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