Odunpazarı geri dönüşüm ağını genişletiyor
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Odunpazarı geri dönüşüm ağını genişletiyor

Odunpazarı geri dönüşüm ağını genişletiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Halihazırda 14 mahallede devam eden geri dönüşüm çalışmaları, 28 mahalleye çıkıyor.

Odunpazarı Belediyesi, geri dönüşüm ağını genişletiyor.İstiklal, Arifiye, Deliklitaş, Kırmızıtoprak, Osmangazi, Akarbaşı, Vişnelik, Gökmeydan, Kurtuluş, Göztepe, Gültepe, Yıldıztepe, Büyükdere ve Sümer mahallelerinde devam eden ambalaj atığı toplama ağına Emek, Vadişehir, Alanönü, Ihlamurkent, Gündoğdu, Yenidoğan, 71 Evler, Orhangazi, Cunudiye, Çankaya, Dede, Karapınar, Yenikent ve 75. Yıl mahalleleri de eklendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların Odunpazarı Belediyesi tarafından dağıtılan mavi poşetler içerisinde kağıt, karton, cam, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını biriktirerek, mahallelerinde belirlenen günde saat 08:00 ile 10:00 arasında binalarının önüne çıkarmaları gerektiğini belirtti. Toplama ekiplerinin aldığı dolu poşet kadar boş poşet bırakacağını ifade eden yetkililer, ambalaj atıklarını çıkarırken belirlenen gün ve saatlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

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