Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenleyecek. Belediyenin Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar 1 Temmuz'da başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor. 7-12 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyeleri'nde; resim, üretken drama, satranç, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik ve mini ahşap atölyesi yer alacak. Ücretsiz olan Yaz Atölyeleri'ne kayıtlar, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyeleri'ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için son tarih ise 9 Temmuz Cuma olarak belirtildi.

Odunpazarı Belediyesi Yaz Atölyeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerine giderek ya da telefonla arayarak bilgi alabilecekler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı