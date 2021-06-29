Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor

Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, COVİD-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar 1 Temmuz'da başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor.

7-12 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyelerinde; resim, yaratıcı drama, satranç, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik ve mini ahşap atölyesi yer alacak. Ücretsiz olan Yaz Atölyelerine kayıtlar, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için son tarih ise 9 Temmuz Cuma.

Kaynak: Bültenler

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Brad Pitt Şener Şen Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:17:56. #1.16#

title