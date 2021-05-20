Odunpazarı caddelerinde 19 Mayıs coşkusu
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Odunpazarı caddelerinde 19 Mayıs coşkusu

Odunpazarı caddelerinde 19 Mayıs coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı.

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm coşkuları evlere sığdırdığımız bugünlerde, meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı. Üstü açık otobüsle Odunpazarı caddelerinde dolaşan Odunpazarı Belediyesi araçlarından yayınlanan marşlar da vatandaşların coşkusuna coşku kattı.

7'den 70'e Odunpazarlılar evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak eşlik ederken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Adalar girişinde Odunpazarı Belediyesi araçları durarak, vatandaşlar ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: Bültenler

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