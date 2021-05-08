Odunpazarı boş kaldı

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve bulutlu havanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sokakları boş kaldı.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve bulutlu havanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sokakları boş kaldı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve güneşli havanın yerini bulutlara bırakmasıyla birlikte Eskişehir'in tarihi sokakları sessizliğe büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Odunpazarı Bölgesi boş kaldı. Haftanın birçok günü kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşların ziyaret ettiği tarihi bölge, yağmur bulutlarının etkisiyle insan yoğunluğundan arındı. Ortaya çıkan sessizliğe rağmen kısıtlamadan muaf olan bazı esnafların ise dükkanlarını açması dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı