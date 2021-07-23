Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
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Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı

Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat, huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat, huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve kokuların oluşmaması, kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi tarafından Fen İşleri Şantiyesi'nde kurban kesimi için özel bir alan oluşturuldu. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda da kurbanlarını kesebilmek için Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde yer alan kurban kesim yerlerini seçti. Temiz, hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan bir ortamda sadece küçükbaş kurbanların kesildiği ücretsiz kurban kesim yerinde vatandaşlara yardım etmek için kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, veteriner, din görevlisi ve zabıta memurundan oluşan yaklaşık 40 personel görev aldı. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği kurban kesim yerinde veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilen kurbanların vatandaşlar tarafından daha rahat taşınması amacıyla belediye tarafından ücretsiz poşet dağıtıldı. Kesim yerine gelen vatandaşlara çay ikramı da yapıldı.

Kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlayan vatandaşlar için de aşevinde özel kesim yerleri oluşturuldu. Vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlanan kurbanlar, burada hijyenik, temiz bir ortamda sosyal mesafe kurallarına uyularak kesildi. Kurbanlarını kesmek için Odunpazarı Belediyesi'nin kurban kesim yerlerini tercih eden vatandaşlar, kendilerine ücretsiz ve hijyenik kurban kesim hizmeti sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
Odunpazarı Belediyesinin ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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