Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
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Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni

07.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:41
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadın çalışanlara tatil ilan etti.

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadın çalışanlara tatil ilan etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un özel izni ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Odunpazarı Belediyesi'nin kadın çalışanları tam gün izinli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın emeğinin günü. Ne yazık ki toplumumuzda kadının emeği görünmüyor. Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Alınmayan önlemler, yeterli olmayan cezalar nedeniyle şiddet, tecavüz, taciz artarak devam ediyor. Bu tabloyu kabul edemiyoruz. Kadın arkadaşlarımız için bir şeyler yapmak istedik ve 8 Mart'ı onlar için tatil ilan ettik. Kadın arkadaşlarımız da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tüm bu sorunların aşılmasında bir kutlama değil, mücadele günü olduğunu unutmasınlar. 8 Mart'ın tüm dünya kadınlarına eşit haklar ve özgürlükler getirmesi dileğiyle" diye konuştu.

Kendilerini özel hissettiklerini belirten Odunpazarı Belediyesinin kadın işçileri, "Çok düşünceli bir hareket. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dediler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni
Odunpazarı Belediyesinden kadın çalışanlara 8 Mart izni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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