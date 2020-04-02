Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti - Haberler
Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel

Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, "Evde banyo ve kişisel bakım hizmeti" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımını evlerinde gerçekleştirdi.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:34
Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, "Evde banyo ve kişisel bakım hizmeti" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımını evlerinde gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı "Evde Bakım Hizmetleri Birimi" çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkayan belediye sağlık ekipleri, tırnak kesiminden saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini de üstleniyor.

Açıklamada, belediyenin ücretsiz olarak sunduğu imkanla, mart ayı boyunca 47 vatandaşa hizmet verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların '1-2 hafta çok kritik' uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Wuhan Avrupa
Şu an buradasınız: Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:23:56. #1.14#
title