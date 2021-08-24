Odunpazarı Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı
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Odunpazarı Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı

Odunpazarı Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam vergisi ile çeşitli idari para cezalarına ait ödemeleri geciken vatandaşlara, 'yeniden yapılandırma' imkanından faydalanma çağrısı yaptı.

Odunpazarı Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam vergisi ile çeşitli idari para cezalarına ait ödemeleri geciken vatandaşlara 'yeniden yapılandırma' imkanından faydalanma çağrısı yaptı. Vatandaşlar, 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai saati bitimine dek yasal yapılandırmadan faydalanmak için başvurabilecek. 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında vergi borçları ve diğer borçlar, belediye tarafından yeniden yapılandırılıyor. Kanuna göre, 30 Nisan 2021 öncesi belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi, ilan-reklam vergisi ve çevre temizlik vergisinden doğan borçlar ile bazı idari para cezalarından doğan borçlar, yeniden düzenleniyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90 İNDİRİM SAĞLANIYOR

Vatandaşların, vergi ve diğer çeşitli borçları peşin ödemelerinde gecikme zammı ve vergi oranlarında yüzde 90 oranında indirim sağlanıyor. İsteyen mükellefler de ödemelerini 6-9-12-18 taksitler halinde yapılandırabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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