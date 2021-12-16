Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı

Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde gerçekleştirilen yerli malı haftası kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası Kutlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Kartonların üzerine yapıştırdıkları meyve resimlerinden maskeler yapan minikler, yiyecekler ile renkli bir sofra hazırladı. Bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşayan minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara, tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title