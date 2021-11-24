Odunpazarı Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan örnek iş birliği

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gültepe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait olan araziye, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 4 katlı bir bina yapacak. Binanın zemin katı ve bodrum katı halk merkezi, diğer 3 kat ise öğrenci yurdu olacak.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen protokol törenine Başkan Kurt ile Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu katıldı. Başkan Kurt ve Ulu tarafından imzalanan protokole göre Gültepe Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait 2.317,14 m2 araziye vakıf tarafından yurt yapılacak. 4 katlı olacak binanın bodrum ve zemin katları Odunpazarı Belediyesi'ne ait olacak. Kullanımı belediyeye ait olacak bu katlarda ise Halk Merkezi olacak. Söz konusu yurt binası bir yıl içinde tamamlandıktan sonra, 29 yıl boyunca Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın kullanımında olacak.

"ODUNPAZARI'NA VE VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, "Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfımız

ile belediyemiz arasında yapmış olduğumuz protokolde Gültepe Mahallesi'nde bir öğrenci

yurdu yapma konusunda anlaşmış bulunuyoruz. Belediyemize ait arsanın bir kısmını, halk merkezi ve diğer taraftaki bölümünü de öğrenci yurdu yapmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın başkana ve yönetim kurulundaki

arkadaşlara teşekkür ediyorum. Odunpazarı'na ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek başlayan Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, "Bu proje, Odunpazarı Belediyesi'nin kendi bölgesindeki vakıf üyelerine ve vatandaşlara ne kadar değer verdiğinin göstergesidir. Uzun yıllar sonra, belediye bizim vakfımıza el attı, yardımda bulundu. Kendisine minnetle teşekkür ediyoruz.Bundan sonra da ortak çalışmalarımızın süreceğini düşünüyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BARINMA SORUNU İÇİN ATILAN BU İLK ADIM DEĞİL

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile imzalanan bu protokol, Odunpazarı Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümü için attığı ilk adım değil. Odunpazarı Belediyesi, bu problemin çözümüne katkı sunmak için daha önce Başkan Kurt'un talimatı ile Büyükdere Mahallesi'ne Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi yaptı. Apart mantığı ile düzenlen ve 18 öğrencinin barındığı Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi, 2021 yılı Ekim ayında hizmete açıldı.

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