Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Yunus Emre Konseri düzenleyecek - Haberler
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Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Yunus Emre Konseri düzenleyecek

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, Yunus Emre Konseri düzenleyecek
Bültenler - Haberler | Güncel

26 Aralık 2021 Pazar günü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser, saat 19.00'da başlayacak.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - 2021 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü nedeniyle Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de 2021 yılının son konser programını Yunus Emre'ye adadı. Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu tarafından verilecek Yunus Emre Konseri, 26 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) düzenlenecek olan konser, saat 19.00'da başlayacak. Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu Yunus Emre Konseri'nin şefliğini, Ergün Elibaş yapacak. Konserde ayrıca Mihalıççık Belediyesi'nin Yunus Emre Sergisi de yer alacak. Yunus Emre Sergisi'nin açılışı ise 18.00'de yapılacak.

Konser davetiyelerinin sınırlı sayıda olduğunu vurgulayan yetkililer, konsere gelmek isteyen vatandaşların ücretsiz davetiyelerini YKSM'den temin edebileceğini kaydetti. Yunus Emre Konseri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında 0 222 233 05 82 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

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