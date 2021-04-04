Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi ekipleri, Odunpazarı'nın birçok noktasında besleme çalışması gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi.

Yetkililer, vatandaşlardan da sokakta yaşayan dostlarımızı unutmamaları istedi. Dostlarımız için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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