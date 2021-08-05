Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekleri, hayvan barınağında tedavi ettikten sonra sahiplendiriyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekleri, hayvan barınağında tedavi ettikten sonra sahiplendiriyor.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı ve güvenilir uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

Hayvan dostları, www.odunpazari.bel.tr web sitesinde yer alan "sen de sahiplen" sekmesini tıklayarak sokak hayvanları ile ilgili bilgilere ulaşıp, evcil dost edinilebiliyor. "Sen de sahiplen" sekmesinden son olarak Türker Kökkaya isimli vatandaş 2 yaşında erkek bir Golden Retriever cinsi köpek sahiplendi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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