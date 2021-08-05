Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekleri, hayvan barınağında tedavi ettikten sonra sahiplendiriyor.

Siz de sahipsiz evcil hayvanlardan dost edinebilirsiniz

Üstelik artık, Odunpazarı'ndan hayvan sahiplenmek bir tık kadar kolay. Hayvan dostları, www.odunpazari.bel.tr web sitesinde yer alan "sen de sahiplen" sekmesini tıklayarak can dostlarımız ile ilgili bilgilere ulaşıp, evcil dost edinebilir. Sen de sahiplen sekmesinden son olarak Türker Kökkaya, 2 yaşında erkek bir Golden Retriever cinsi köpek sahiplendi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler, hayvan barınağında tedavi edilerek sahiplendiriliyor. Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı ve güvenilir uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin yenilenen web sitesi (www.odunpazari.bel.tr) ile hayvan sahiplenmek artık bir tık kadar kolay. Web sitesinde "Sen de sahiplen" sekmesi açan Odunpazarı Belediyesi, bu sekmede tedavi edilen, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpeklerin fotoğrafları ile birlikte bilgilerini paylaşıyor. Sende sahiplen sekmesini ya da

https://odunpazari.bel.tr/guncel/sen-de-sahiplen linkini tıklayan hayvan dostları, köpek ya

da kedileri sahiplenmek için mesai saatleri içinde 0222 236 19 70 ve 0552 849 51 99 telefon numaralarını arayarak Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile iletişime geçiyor. Odunpazarı Belediyesi web sitesinde yer alan "Sen de sahiplen" sekmesi ile son olarak Türker Kökkaya, 2 yaşında erkek Golden Retriever cinsi köpek sahiplendi.

Kaynak: Bültenler

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