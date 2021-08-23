Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması

Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, İş Sağlığı ve iş Güvenliği Birimi gözetiminde ana hizmet ve ek binalar da dahil olmak üzere; Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Şantiyeleri'nde görev yapan tüm personele yaptıkları işlere uygun olarak sağlık taraması gerçekleştirdi. Odunpazarı Aş. tarafından organize edilen sağlık taraması, mobil araç ile pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Taramada, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulması amaçlandı.Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Yapılan sağlık taramasının önemine dikkat çeken yetkililer, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra tüm çalışanların sağlık kayıtlarının işe giriş tarihinden itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerektiğinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı AŞ'de görev yapan tüm personelin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın sağlık kontrollerini yaptıkları işlere bağlı olarak yasalarca belirlenmiş aralıklarda takip etmekteyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:49:34. #1.15#

title