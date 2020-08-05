Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
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Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması

Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında sağlık taraması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
05.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:13

Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında sağlık taraması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, İş Sağlığı ve iş Güvenliği Birimi gözetiminde Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Şantiyeleri'nde görev yapan tüm personele yaptıkları işlere uygun olarak sağlık taraması gerçekleştirdi. Odunpazarı Aş. tarafından organize edilen sağlık taraması, mobil araç ile pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Taramada, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandı. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Yapılan sağlık taramasının önemine dikkat çeken yetkililer, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra tüm çalışanların sağlık kayıtlarının işe giriş tarihinden itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerektiğinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi'nde görev yapan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın sağlık kontrollerini yaptıkları işlere bağlı olarak yasalarca belirlenmiş aralıklarda takip etmekteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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