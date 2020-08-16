Odunpazarı Belediyesi pandemide de vatandaşın yanında Odunpazarı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Odunpazarı'nı ev ev kapı kapı gezen Odunpazarı Belediyesi çalışanları, Odunpazarlılardan pandemi döneminde yaşadıkları sorunları öğreniyor.

Türkiye'de tespit edilen Covid-19 salgını sonrası Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında hızla acil eylem planı hazırlayan Odunpazarı Belediyesi, bu süreçte halk sağlığına öncelik verdi. Gerekli tüm önlemleri alarak temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan da vatandaşların bu dönemde yaşadıkları sıkıntıları kayıt altına alıyor.

Odunpazarını kapı kapı ev ev dolaşan Odunpazarı Belediyesi halk merkezleri çalışanları, vatandaşlardan salgın döneminde yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili görüşlerini alıyor. 14 halk merkezinden 24 personel ile yürütülen çalışmalar kapsamında, on binlerce Odunpazarlı ile görüşüldü. Halk merkezleri çalışanları, bu kapsamda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA