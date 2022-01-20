Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirilen ve korona virüs pandemisi nedeniyle bir süre ara verilen 'pazar yerlerine ücretsiz servis' uygulaması kaldığı yerden devam ediyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi'nin o uygulaması Başkan Kurt'un talimatı ile yeniden başladı

Odunpazarı Belediyesi, halkçı ve sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen uygulamalardan biri de 'Pazar yerlerine kaldırılan ücretsiz servisler'. Korona virüs salgını nedeniyle durdurulan bu uygulama, havaların soğuması ve market fiyatlarının artması üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile yeniden başladı. Pazar yerlerine ücretsiz servislerde, sosyal mesafe ve maske kullanımını ise sürekli olarak kontrol ediliyor.

Odunpazarı Belediyesi, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri mahallelerden semt pazarlarına otobüs ile servis hizmeti sunarak, vatandaşların semt pazarlarına daha kolay ve rahat bir biçimde ulaşmasını sağlıyor.

Mahallelerden pazar yerlerine ring hattı olarak hizmet veren otobüslerin gün ve saatleri ise şöyle: Pazartesi Büyükdere Mahallesi 15.00-16.00 arası (Yıldıztepe Muhtarlık önü, Cemevi, Pazar yeri); Salı günü 15.00-16.00 arası Emek Mahallesi (Ölçü Sitesi, Zümrüt Park, pazar yeri) ve Yenidoğan Mahallesi (Erenköy TOKİ, Karapınar TOKİ, pazar yeri); Çarşamba günü saat 15.00-17.00 arası Vadişehir Mahallesi (Vadişehir, Tilia City, Ihlamurkent, pazar yeri); Cumartesi günü saat 15.00-16.00 arası Gültepe Mahallesi (Üniversite Evleri, pazar yeri).

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