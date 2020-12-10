Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
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Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması

10.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:07
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vadesi geçmiş borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vadesi geçmiş borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam vergisi, harçlar, idari para cezaları gibi borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle yapılandırabilecek.

Son gün 31 Aralık 2020

Yapılan açıklamada, "Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan E-BELEDİYE Sekmesine tıklayarak ya da E-DEVLET uygulaması üzerinden yapabilir. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları peşin ya da 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Odunpazarı Belediyesi'nin internet sayfasından (www.odunpazari.bel.tr) ve E-DEVLET üzerinden yapılan işlemlerde taksitlendirme olanağı bulunuyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar, ödemelerini online yapabilir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan KURUMSAL sekmesinde yer alan 'Yapılandırma Başvuru Formu" bölümünü eksiksiz doldurarak, formun okunaklı bir fotoğrafını taksitlendirme@odunpazari.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Formun onaylanmasının ardından, belediye borçlu ile iletişime geçecek. Eğer iletişime geçilmez ise; vatandaşlar, 0 (222) 213 30 30 telefon numarasından dahili: 1013, 1014, 1029 ya da1415'i tuşlayarak yapılandırma işleminin sonucu öğrenilebilecek. Odunpazarı Belediyesi'ne yapılacak peşin ödemelerde ise gecikme faizinin yüzde 90'ı silinecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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