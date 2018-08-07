Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Spor Alanları

Gençler ve çocuklar öncelikli olarak 7'den 70'e tüm Odunpazarlıların spor yapabilmeleri için çeşitli çalışmalara imza atan Odunpazarı Belediyesi, ücretsiz spor alanlarını hayat geçirdi. Futboldan golfe geniş bir yelpazede hizmet sunan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gökmeydan Spor Kampusu, Şehit Jandarma Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı, ücretsiz halı saha Odunpazarın Belediyesi'nin vatandaşların ücretsiz spor yapabilmeleri için hayata geçirdiği hizmetlerin başlıcaları.

ÜCRETSİZ TENİS DERSLERİ

Odunpazarı Belediyesi Yenikent Mahallesi'nde yer alan Şehit Jandarma Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı'nda bulunan minigolf alanı, basketbol sahası, tenis kortu, bacatopu alanı ve fitness aletleri ile vatandaşların ücretsiz spor yapmalarına imkan tanıyor. Spor Parkı'nda yer alan tenis kortunda gençlere ücretsiz tenis dersleri de veren Odunpazarı Belediyesi, mini golf alanı ile de gençleri ve çocukları golf sporu ile tanıştırdı.

VATANDAŞLARI SPOR SALONLARINA SIKIŞMAKTAN KURTARDI

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Spor Kampusu'nda yer alan tenis kortu; voleybol, basketbol ve futbol sahası; bacatopu ve fitness aletleri ile vatandaşlara ücretsiz spor yapma imkanı sağlayan Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarılıları spor salonlarına sıkışıp kalmaktan da kurtarıyor.

ÜCRETSİZ HALI SAHA

Odunpazarı Belediye'nin futbol severleri de unutmayarak 75. Yıl Mahallesi'nde yer alan halı saha da futbol severlere ücretsiz hizmet sunuyor. Hafta içi her gün 08:30 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veren ücretsiz halı sahadan yararlanmak isteyen vatandaşların, yoğunluk nedeniyle Selami Vardar Halk Merkezi'ne giderek randevu alması gerekiyor.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN HALK MERKEZİNDE SPOR EĞİTİMİ

Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahallede yer alan Halk Merkezleri'nde bulunan spor salonlarında kadınların ve çocukların spor yapabilmesi ücretsiz eğitimler düzenliyor.Step aerobikten, baleye kadar birçok alanda düzenlenen eğitimler, yaz aylarında parklara taşınıyor. Gruplar halinde Odunpazarı Bölgesinde bulan parklarda sabah saatlerinde spor yapan kadınlar, parklarda bulunan fitness aletlerini de kullanarak açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor.