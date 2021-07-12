Odunpazarı Belediyesi'nden ücretsiz kurban kesim hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi'nden ücretsiz kurban kesim hizmeti

Odunpazarı Belediyesi'nden ücretsiz kurban kesim hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, sosyal mesafe kuralına uyarak sağlıklı ve ücretsiz kurban kesimi için kurban kesim yeri belirledi.

Odunpazarı Belediyesi, sosyal mesafe kuralına uyarak sağlıklı ve ücretsiz kurban kesimi için kurban kesim yeri belirledi.

Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Odunpazarlıların güzel bir bayram geçirmesi için hazırlıklar yapıyor. Kurban Bayramı süresince vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak, sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla kurban kesim yeri belirlendi.

Vatandaşlar, küçükbaş kurbanlarını Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde özel olarak hazırlanan alanda kesilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara yardım etmek için görevli personel de tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yapacağı kesim yerinde kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kurbanlarını veteriner hekim ile din görevlisi nezaretinde ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine 444 26 00 numaralı telefondan ulaşarak randevu alması gerekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Petek Dinçöz Serenay Sarıkaya
Spor Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı Belediyesi'nden ücretsiz kurban kesim hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:32:47. #1.16#

title