Odunpazarı Belediyesi'nden Sma İçin Psikolojik Destek

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda gönüllü eğitimci Birgül Alpat ile 1 adet psikoloğun da aralarında bulunduğu Odunpazarı Belediyesi yetkileri, 4 SMA hastası çocuğun evini ziyaret etti. Ailelerle konuşan yetkililer, ailelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyerek notlar aldı. Ailelere psikolojik destek de sunan yetkililer, ailelerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bir rapor hazırlayarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bilgi verecek.

"Bu hastalığın farkında olduğumuzu SMA hastalarının ailelerinin bilmesini istiyoruz" diyen yetkililer, SMA hastalığı için farkındalık yaratmak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Yetkililer,ailelerin yalnız olmadığını belirtti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,daha önce SMA hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak için dernek kuran SMA hastası çocukların ailelerini makamında misafir ederek, SMA hastalığına karşı ailelerle birlikte mücadele edeceklerine dair söz vermişti. Başkan Kurt, gerçekleşen ziyaretlerde ailelerin yalnız olmadığını ifade ederek, "Odunpazarı Belediyesi olarak SMA hastaları ve ailelerine her zaman destek olacağız" demişti.

Kaynak: Bültenler