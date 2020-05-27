Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara rehberlik edecek video
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Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara rehberlik edecek video

Odunpazarı Belediyesi, pandemi sürecinde şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara rehberlik edecek video
27.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:49

Odunpazarı Belediyesi, pandemi sürecinde şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi son olarak sosyal medya sayfalarından Uzman Psikolog Fatma Ünlü'nün şiddete uğrayan kadınların ne yapmaları gerektiğini anlattığı rehber niteliğindeki videoyu paylaştı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri Korona virüs salgınında arttı. Kadın cinayetleri son olarak Ramazan Bayramının 1'inci Günü Muğla'da Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesi ile karşımıza çıktı. Salgının ilk dönemlerinde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Odunpazarı Belediyesi, bu dönemde şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Uzman psikologlar tarafından verilen danışmanlık hizmetini sürdüren Odunpazarı Belediyesi, kendilerine ulaşamayan kadınlar için sosyal medya sayfasından da şiddete uğrayan kadınların ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video paylaştı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Uzman Psikolog Fatma Ünlü'nün şiddete uğrayan kadınların ne yapmaları gerektiğini anlattığı video, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Ünlü, bunun nedenlerine de değindi. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan çiftlere önerilerde bulunan Ünlü, şiddete uğrayan kadınların ne yapması gerektiğini anlattı.

Telefonunuza kades uygulamasını indirin!

Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin yüzde 28 oranında arttığını vurgulayan Ünlü, şiddete uğrayan kadınların can güvenliği için öncelikle polise, jandarmaya, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmaları gerektiğini kaydetti. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan müdahale uygulaması Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) değinen Ünlü, kadınların bu uygulamayı telefonlarına yüklemeleri gerektiğini ifade etti.

Şiddete uğradığınızı birilerine söylemekten çekinmeyin

"Bu uygulamayı yüklediğinizde tek tuşla kolluk kuvvetlerini evinize çağırabiliyorsunuz" diyen Ünlü sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu şiddet konusunu komşularınızla ya da evdeki diğer bireylerle konuşun ve aranızda bir parola belirleyin. Ben şu hareketi yaptığımda şiddete uğruyor olabilirim ya da sesimi duyduğunda lütfen polisi ara demelisiniz. Şiddete uğradığınızı birilerine söylemekten çekinmeyin. Şiddete uğradığınızda bunu hoş görmeyin ve tekrarlanabileceğini bilin. Çünkü şiddet bir döngüdür. Şiddete uğrarsınız, karşı taraf sizi ikna etmek için uğraşır. Bir süre şiddet durur, sonra tekrar bir bahane bulunur ve şiddet oluşabilir. Şiddetin bir bahanesi yoktur ve tekrarlanabileceğini kesinlikle bilin. Mutlaka kolluk kuvvetlerinden yardım alın. Şiddet esnasında yakıcı ve kesici aletler olan yerlerden hızlıca uzaklaşın. Kapıya doğru kaçın. Daha öncesinde şiddete uğrarsam diye bir çanta oluşturun. Bu çantada kimliğiniz, ehliyetiniz, çocuklarınızın kimliği, cüzdanınız, anahtar, bir miktar para, satılabilecek eşyalar ve sizin için önemli eşyaları bu çantada bulundurabilirsiniz. Kaçarken daha fazla mağdur olmamak için bu çantayı yanınıza alabilirsiniz."

Darp raporu alın

Şiddete uğradıktan sonra darp raporu almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Fatma Ünlü, bunun şiddetin kanıtı olduğunu ve oluşan morlukların kaybolmadan darp raporunun alınması gerektiğine dikkat çekti. Ünlü, "Polisi, savcılığa ya da hastaneye gittiğinizde kesinlikle bu konuda rapor almak istediğinizi beyan etmelisiniz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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