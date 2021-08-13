Odunpazarı Belediyesi'nden Osmangazi Mahallesi'ne yeni kreş
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Odunpazarı Belediyesi'nden Osmangazi Mahallesi'ne yeni kreş

Odunpazarı Belediyesi'nden Osmangazi Mahallesi'ne yeni kreş
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için yaptığı çalışmaların başlıcaları. "Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" hedefiyle çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; yeni kreş ve oyuncak kütüphaneleri açmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi "Mutlu Çocuklar" için çalışmalarına devam ediyor. Kreş, oyuncak kütüphaneleri, yaz okulları, atölyeler ve kütüphaneler…

YENİ KREŞ İÇİN KAYITLAR 16 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş Mahallelerinden sonra, yeni kreşini Osmangazi Mahallesi'ne açıyor. Osmangazi Mahallesi Çimenli Sokak No: 18 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çalışmalar tamamlandı. Ön kayıtla öğrenci alacak olan Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi için ön kayıtlar, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor.

OKUL HAYATINA HAZIRLANIYORLAR

Bilimsel, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerde her sınıfta okul öncesi eğitim almış öğretmen bulunuyor. Çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak amacıyla hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim sayesinde çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ise sınıflarda plan-program dâhilinde, çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve motor kas gelişimlerini destekleyici; doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Çocukların farklı alanlara ilgilerini arttırmak için konuk yazarlarla söyleşiler, doğa ve müze gezileri düzenleniyor. Tiyatro etkinliklerine katılımları sağlanan çocuklar, spor salonunda da spor yapıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çocuklar, ilk arkadaşlıklarını kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Aldıkları eğitim sayesinde de okul hayatına emin adımlarla hazırlanıyorlar.

Kaynak: Bültenler

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