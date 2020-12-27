Odunpazarı Belediyesi'nden mizahi düz yazı yarışması

Odunpazarı Belediyesi, mizahi düz yazı yarışması başlattı.

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs gölgesinde geçen 2020'yi mizahi bir dille uğurlamak için mizahi düz yazı yarışması düzenliyor. 15 yaş üstü tüm vatandaşların katılabileceği yarışmanın teması "Git Artık 2020" olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını yazıları ile beraber isim-soy isim, yazı adı, telefon numarası ve mail adresini opgenclikadalar@gmail.com mail adresine 31 Aralık 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra, teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine kitap ödülü verilecek, değerlendirme sonucunda ilk üçe giren eser sahiplerine de kitap seti hediye edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı