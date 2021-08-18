Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
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Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı

Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle birçok mahallede vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle birçok mahallede vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, ekipler tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde, Vişnelik Sami Razamanoğlu Camii karşında, Akarbaşı taksi durağı önü ve Atatürk Bulvarı tramvay durağı önünde vatandaşlara ikram edildi. Yenidoğan ve çarşamba pazarına gelen vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Aşurelerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Korona virüs önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımında, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin çeşitli mahallelerde ve halk merkezlerinde aşure dağıtımına devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

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Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı
Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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