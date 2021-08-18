Odunpazarı Belediyesi'nden mahallelerde aşure ikramı

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle mahallelerde aşure dağıtıyor. Hafta boyunca devam edecek olan aşure dağıtımı, Huzur- Yenidoğan Mahallesi Semt Pazarı'nda başladı.

Vişnelik ve Akarbaşı Mahallelerinde 3 farklı noktada devam etti.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Muharrem Ayı nedeniyle aşure pişirdi. Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, ekipler tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde, Vişnelik Sami Razamanoğlu Camii karşında, Akarbaşı Çiçek Taksi Durağı önü ve Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı önünde vatandaşlara ikram edildi.

Yenidoğan ve Çarşamba Pazarı'na gelen vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Aşurelerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Aşevi çalışanlarına teşekkür etti. Koronavirüs önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımında, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin çeşitli mahallelerde ve halk merkezlerinde aşure dağıtımına devam edeceğini belirtti. 19.08.2021 Perşembe günü (Yarın) Hamamyolu Caddesi'nde 2 farklı noktada (Yediler girişi- Sıcak Sular Mevki), İki Eylül Caddesi ile Büyükdere, Orhangazi, 75. Yıl Selami Vardar, Emek Amigo Orhan, Yenidoğan Ayşe Tuba Arslan ve Gündoğdu Halk Merkezlerinde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

20.08.2021 Cuma günü ise Gökmeydan Mahallesi Semt Pazarı, Emek Mahallesi Dilek Camii önü, 71 Evler Mahallesi Merkez Camii ile Ihlamurkent Hüsamettin Cindoruk, Karapınar, Kırmızıtoprak Orhan Oğuz, Vadişehir Türkan Saylan, Üniversite Evleri Kadir Akkaş Halk Merkezi'nde aşure dağıtımı yapılacak. 23.08.2021 Pazartesi günü de Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezinde aşure ikramında bulunulacak.

Kaynak: Bültenler