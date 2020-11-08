Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
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Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

08.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:00
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda soba gönderdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Belediye, depremde zarar gören yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda soba gönderdi. İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyleyen Başkan Kurt, bütün yurttaşların depremzedelerin yaralarını sarması ve onlara destek olması gerektiğini vurguladı. Depremin yaralarının dayanışarak hep birlikte sarılacağını belirten Başkan Kurt, "Tüm kalbimizle ve imkanlarımızla İzmir'in yanındayız. İçinde sobaların olduğu tır deprem bölgesine ulaştı. Ben her zaman dayanışmanın önemine dikkat çekiyorum. Depremin yaralarını dayanışarak yine hep birlikte saracağız. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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