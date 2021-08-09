Odunpazarı Belediyesi'nden engelli araç gereç desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi'nden engelli araç gereç desteği

Odunpazarı Belediyesi'nden engelli araç gereç desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce engelli bireye tekerlekli, akülü sandalye, hasta yatağı, baston gibi ihtiyaç yardımı yaparak engelli bireylerin yaşamının kolaylaşmasına destek olmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce engelli bireye tekerlekli, akülü sandalye, hasta yatağı, baston gibi ihtiyaç yardımı yaparak engelli bireylerin yaşamının kolaylaşmasına destek olmayı sürdürüyor.

'Vatandaşlarımızın sorunları, bizim sorunlarımızdır' anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin gereksinim duyduğu araç gereçleri www.odunpazari.bel.tr web sitesinden ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. İhtiyaç sahibi engelli bireyler, Odunpazarı Belediyesi web sitesi "Güncel" ana sekmesi altında bulunan "Engelli Araç-Gereç" sekmesine tıklayarak listelenen araç gereçleri görüntüleyebiliyor. İhtiyaç sahipleri, listelenen ürünlerden istek yapmak ve konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için mesai saatleri içinde 0 (222) 250 76 46 numaralı telefona ulaşabilir. Tekerlekli sandalye gibi listelenmemiş diğer ihtiyaçlar için Odunpazarı Belediyesi'ne ulaşmak isteyen ve engelli raporu olan vatandaşların, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi NO: 172 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırılmak için araç gereç bağışı yapmak isteyen vatandaşlarında yine Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi'nden engelli araç gereç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Burak Elmas Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı Belediyesi'nden engelli araç gereç desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:23:42. #1.15#

title